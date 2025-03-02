المبعوث الخاص للحكومة الإيرانية يشارك في مراسم تنصيب رئيس الأوروغواي

وحضر مساعد الوزير والمدير العام لشؤون الأمريكتين بوزارة الخارجية عيسى كاملي مراسم تنصيب الرئيس الجديد للأوروغواي بصفته مبعوثا خاصا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وعلى هامش هذه المراسم، التقى ممثل بلادنا مع ماريو لوبيتكين، وزير خارجية الأوروغواي الجديد، ونقل له وللحكومة الأوروغوايانية رسالة التهنئة والسلام والصداقة من الحكومة والشعب الإيراني، وأعرب عن أمله في أن تتوسع العلاقات بين البلدين بشكل أكبر في الجولة الجديدة.

وفي لقاءات منفصلة مع المديرين السياسيين والاقتصاديين بوزارة الخارجية الأوروغوايانية، استعرض الجانبان آخر تطورات العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الدولية الهامة والتطورات في أميركا اللاتينية وغرب آسيا.

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