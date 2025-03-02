لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى طهران بهبوط أول طائرة في مطار "الإمام الخميني"

وأعلن المدير التنفيذي لمدينة "الإمام الخميني" المطارية بطهران سعيد جلندري مؤخرا عن استئناف رحلات شركة لوفتهانزا والخطوط الجوية النمساوية في هذا المطار.

وقال: "بناء على الخطط الموضوعة، ستستأنف رحلات هاتين الشركتين يومي 1 و 2 مارس /آذار على التوالي".

وفي هذا الصدد أعلن مكتب الاتصالات والإعلام والشؤون الدولية في مدينة "الإمام الخميني" المطارية: بعد فترة من الانقطاع في رحلات لوفتهانزا إلى طهران، هبطت في الساعة العاشرة و 29 دقيقة مساء السبت بالتوقيت المحلي طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا في الرحلة رقم 600 قادمة من فرانكفورت في مطار "الإمام الخميني".

endNewsMessage1