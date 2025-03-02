تخت روانجي: للجيران مكانة خاصة في سياستنا الخارجية ونسعى لتوسيع التعاون مع الإمارات

وکتب" مجید تخت روانجي" في تدوينة على منصة ایکس: لقد عدت مؤخرًا من أبوظبي وعقدت اجتماعاً مطولاً ومثمراً مع مساعدة وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة "لانا نسيبة" في إطار الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين.

وأضاف: التقيت أيضًا وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة "خليفة شاهين المرار"، والمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الامارات العربية المتحدة "انور قرقاش".

وأضاف: أظهر الجانبان في كل اللقاءات، رغبتهما في توسيع العلاقات خاصة في المجال الاقتصادي.

وتابع تخت روانجي قائلا : للجيران مكانة خاصة في سياستنا الخارجية ويمكننا بناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا لمنطقتنا من خلال الصداقة والتعاون.

یذکر أنه التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الامارات العربية المتحدة انور قرقاش أمس السبت، لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات الثنائية والاقليمية – الدولية.

وزار تخت روانجي، أبوظبي للمشاركة في لجنة الاستشارات السياسية لايران- الامارات.

وكان الاجتماع الاول للجنة المشتركة للاستشارات السياسية لايران والامارات قد عقد قبل یومین في ابوظبي.

وتم في الاجتماع الذي تراس فيه تخت روانجي الجانب الايراني والسيدة لانا نسيبة الجانب الاماراتي، مناقشة الابعاد المختلفة للعلاقات الثنائية بما في ذلك في المجالات السياسية والاقتصادية فضلا عن التطورات الاقليمية والدولية.

واشار تخت روانجي الى ان تطوير العلاقات مع الدول الجارة ما زال يشكل الاولوية في السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية معلنا استعداد ايران لتعزيز التعاون الثنائي على اساس المصالح المتبادلة.

واكد اهمية آليات اللجنة المشتركة للاستشارات السياسية ودورها في تعزيز التنسيق للمضي قدما في العلاقات وتبادل وجهات النظر بشان التطورات الاقليمية والدولية معربا عن امله بان يبادر الطرفان عن طريق اقامة هذه الاجتماعات بصورة منتظمة الى الاسراع في تطبيق الاتفاقات الثنائية وتحديد مجالات جديدة للتعاون.

وشرح تخت روانجي موقف ايران من التطورات الاقليمية والدولية مشددا على ضرورة الانسجام وتوحد وجهات نظر الدول الاسلامية تجاه جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين واجراءاته المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وقال ان الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي سيشكل فرصة سانحة لاتخاذ موقف موحد ضد المشاريع الصهيونية – الامريكية الخطيرة التي هدفها الابادة الجماعية وتنفيذ التهجير القسري لاهالي غزة العزل.

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