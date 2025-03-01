استشهاد اثنين من قوات التعبئة في هجوم إرهابي بسراوان

وجاء في البيان ان اثنين من تعبويي مشروع الامن لمقر الشهيد سجاد سراوان وهما حجة الاسلام والمسلمين صادق محمودي وميلاد دامن كش، استشهدا على يد العوامل الارهابية بينما كانا يتوجهان بسيارتهما الشخصية من موقع العمل الى منزلهما.

وتقع مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوجستان، وعلى بعد 347 كيلومترا جنوبي شرق زاهدان مركز المحافظة، وهي متاخمة لباكستان.