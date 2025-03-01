Iranian Labour News Agency

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استشهاد اثنين من قوات التعبئة في هجوم إرهابي بسراوان

استشهاد اثنين من قوات التعبئة في هجوم إرهابي بسراوان
معرف الأخبار : ۱۶۰۴۳۸۶
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اعلنت العلاقات العامة لمقر قدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية لجنوب شرق البلاد في بيان عن استشهاد اثنين من تعبويي مشروع الامن بمدينة سراوان على يد زمرة ارهابية.

وجاء في البيان ان اثنين من تعبويي مشروع الامن لمقر الشهيد سجاد سراوان وهما حجة الاسلام والمسلمين صادق محمودي وميلاد دامن كش، استشهدا على يد العوامل الارهابية بينما كانا يتوجهان بسيارتهما الشخصية من موقع العمل الى منزلهما.

وتقع مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوجستان، وعلى بعد 347 كيلومترا جنوبي شرق زاهدان مركز المحافظة، وهي متاخمة لباكستان.

 

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