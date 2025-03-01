إیران ترد على فیدان: ثابتون على مواقفنا المبدئیة

جاء ذلك في مدونة كتبها بقائي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) ردا على التصريحات العدائية وغير البناءة الاخيرة التي ادلى بها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، وقال: ان "عدم رؤية الأيدي العلنية والخفية لأميركا وإسرائيل في التطورات الإقليمية خطأ كبير".

وأضاف: "من الواضح، وفق تعبير وزير الخارجية التركي، "أن المنطقة يجب أن تتحرر من ثقافة هيمنة دولة واحدة على الدول الأخرى؛ لا العرب ولا الأتراك ولا الأكراد ولا الإيرانيين؛ لا ينبغي لأي طرف أن يسعى للسيطرة على الآخر أو مضايقته أو تهديده"، ولكن ماذا عن إسرائيل؟.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "بعد أيام قليلة من سقوط دمشق على يد القوات المدعومة من تركيا، نفذت إسرائيل هجمات واسعة النطاق ضد المنشآت والبنية التحتية العسكرية والدفاعية السورية، وحتى مراكزها العلمية والبحثية، مما أدى إلى تدمير أكثر من 90 في المائة منها. علاوة على ذلك، احتلت إسرائيل مرة أخرى مرتفعات الجولان بأكملها، ومن خلال مواصلة خططها التوسعية، احتلت الآن أجزاء كبيرة ومهمة من الأراضي السورية.

وتابع بقائي: إن إسرائيل تسيطر الآن على أهم موارد المياه في سوريا وتنتهك مراراً وتكراراً وحدة أراضي البلاد وسيادتها الوطنية. وهذه هي نتائج سياسة خاطئة في حق الشعب السوري والشعب الفلسطيني والمنطقة بأسرها.

وأكد أن "إيران لم تسعَ إلى أي طموحات إقليمية خلال العقود الخمسة الماضية. لقد كان كل اهتمامنا هو دعم الشعب الفلسطيني ومثله العليا في النضال ضد الاحتلال والعدوان ومنع الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة".

واضاف بقائي: "اليوم أصبحت قضية فلسطين أكثر حيوية من أي وقت مضى، وإسرائيل مكروهة أكثر من أي وقت مضى. ولولا الطعنات في الظهر لما تجرأ أحد على الحديث عن التهجير القسري للفلسطينيين من غزة وضم الضفة الغربية".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعمت دائما المقاومة، لكنها في الوقت نفسه واجهت بصدق السلوكيات غير القانونية والإرهاب. كنا أول دولة ترفع علم محاربة داعش والتطرف العنيف بيد بطلنا القومي الشهيد سليماني، وهزمناهم في المنطقة".

وأضاف بقائي "كنا أول دولة عارضت وتصدت للانقلاب ضد الحكومة التركية. وكنا من أوائل الدول التي رحبت بالقاء السلاح من قبل حزب العمال الكردستاني التركي "ب.ك.ك" (الدعوة التي وجهها زعيم الحزب عبدالله اوجلان لالقاء السلاح) واعتبرناه خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن في بلدنا الجار تركيا. نحن راسخون في مواقفنا المبدئية ولا نغير مواقفنا من سياسة إلى أخرى كل يوم".

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