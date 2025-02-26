إیران ومالیزیا تؤکدان رفض تهجیر الفلسطینیین

وقدم عراقجي، مساء اليوم الأربعاء، تقريراً في صفحته على موقع إنستغرام، عن لقائه مع وزير خارجية ماليزيا داتو سري أوتاما حاجي بن محمد حاجي حسن.

وكتب: "استضفت اليوم السيد داتو محمد حسن وزير خارجية ماليزيا والوفد المرافق له. إن العلاقات بين البلدين، الممتدة منذ 60 عامًا، اتسمت على الدوام بالاحترام والمصالح المتبادلة، ولدينا إرادة مشتركة لتعزيزها نحو الافضل.

وأضاف عراقجي: "في هذا اللقاء أكدنا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والثقافية والسياسية والتعاون في المنظمات الدولية".

وأكد وزير الخارجية: "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وماليزيا، باعتبارهما دولتين رئيسيتين في العالم الإسلامي، لديهما مواقف مشتركة في دعم فلسطين ورفض أي خطة مفروضة للتهجير القسري للفلسطينيين".

endNewsMessage1