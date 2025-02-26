الرئيس الإيراني: الحكومة وفرت الأرضية لتوسيع العلاقات مع دول الجوار

وخلال استقباله مساء الثلاثاء علي موسوي ومجيد نيلي أحمد آبادي وعلي قميشي سفراء إيران الجدد لدى بريطانيا وألمانيا وغانا، اشار الرئيس بزشكيان إلى الايعاز الصادر عن رئيس السلطة القضائية بمراجعة شروط دخول الإيرانيين المقيمين في الخارج إلى البلاد وقال: "الهدف هو تسهيل وتسريع دخول الإيرانيين المقيمين في الخارج إلى البلاد حتى يتمكنوا من السفر إلى البلاد بسهولة وثقة ودون أي مشاكل".

ولفت إلى بعض الأجواء التي تم افتعالها ضد البلاد وأكد على أهمية توضيح ورفع مستوى الوعي العام في مختلف البلدان حول الطبيعة السلمية لنهج إيران وشدد على الدور الفعال لسفراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الصدد.

وأشار إلى أن إيران لم تبادر أبدا إلى أي حرب أو صراع خلال القرون القليلة الماضية.

وأضاف: "إن الحكومة الرابعة عشرة (الحالية) تعتقد أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تكون ممكنة إلا في حالة استتباب السلام والهدوء، وبالتالي، من خلال تبني نهج توسيع التفاعلات مع جميع دول العالم، وخاصة جيرانها، فقد خلقت منصة مناسبة لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والعلمي والصناعي والسياسي مع الدول الأخرى".

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