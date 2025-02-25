بزشکیان: العقوبات على إیران غیر مجدیة

لفت بزشيكان إلى البرنامج الحكومي الخاص لبناء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والحرارة، وفال :أتابع تطور محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والحرارة بشكل شخصي وبطريقة خاصة.

ووصف وصف استراتيجية حكومته في مجال السياسة الخارجية بـ”المحادثة والحوار”، مضيفا :نحن أهل حوار ونتفاوض حاليا حول قضايا مختلفة مع دول أخرى، بما في ذلك جيراننا.وحتى وزير الخارجية عراقجي يسافر لإجراء سلسلة من المفاوضات مع الأوروبيين، لكن لا يمكننا التفاوض مع شخص يهددنا علنا.

لا يمكن فرض عقوبات على إيران

و اشار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الى أن إيران دولة شاسعة ذات حدود طويلة وجيران كثر،قائلا :لا يمكن فرض عقوبات على إيران بهذه الحدود الطويلة ومتعددة الجيران.

وبالاشارة الى ان من أولويات الحكومة الرابعة عشرة توسيع طرق النقل والممرات التي تمر عبر إيران،افاد بزشكيان انه يتابع شخصيا ملف ربط واستكمال الممرات الدولية داخليا،مشيرا الى ان هناك وقت قصير في هذا المجال ويجب المحاولة لتوسيع خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة بين الشمال والجنوب والغرب والشرق في أقرب وقت ممكن.

وردا على طلب بعض النواب إجراء تغييرات في بعض السياسات والأنشطة التنفيذية،اوضح الرئيس الايراني بأن الحكومة الرابعة عشرة تسعى الى إصلاح الأساليب، لكن يجب الاخذ بالاعتبار أن الإصلاح والتغيير عملية تدريجية نوعا ما وتستغرق وقتا طويلا، ولا يمكن توقع الإصلاحات بين عشية وضحاها بمجرد تغيير الأشخاص.

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