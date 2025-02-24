عراقجي: شهدنا انتهاك السيادة اللبنانية من قبل الكيان الصهيوني

وكتب عراقجي في مدونة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مساء الأحد: "أتشرف وأفتخر بالانضمام إلى مئات الآلاف من المعزين في بيروت اليوم لتوديع جثمان الشهيد السيد حسن نصر الله. بحر من الشباب اللبناني المتحمس ملأوا الملعب لاداء التحية لقائد المقاومة الكبير".

وأضاف: "كما شهدت بأم عيني انتهاك السيادة اللبنانية من قبل الطائرات المقاتلة الإسرائيلية التي حلقت على مقربة من فوقنا في محاولة بائسة لترهيب الناس الذين تجمعوا فقط للحداد. إذا لم يكن هذا عملاً إرهابياً، فما هو إذن؟.

وتابع عراقجي: "هذا الانتهاك لم يتسبب إلا في رفع أصوات الجماهير الحاضرة في الملعب ضد إسرائيل أكثر فأكثر. الإسرائيليون لا يتعلمون درسهم أبدًا".

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