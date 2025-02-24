في مدونة بالعبرية في صفحة قائد الثورة: المقاومة ضد الغصب والظلم والاستكبار لن تنتهي

نشر موقع KHAMENEI.IR ، مساء الأحد ، بمناسبة تشييع جثماني الشهيدين العظيمين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، عبارة لقائد الثورة الإسلامية في صفحة سماحته باللغة العبرية.

والعبارة التي وردت في الموقع هي كالتالي: "ليعلم العدو أن المقاومة ضد الغصب والظلم والاستكبار لن تنتهي وستستمر حتى الوصول الى الهدف المنشود باذن الله تعالى".

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