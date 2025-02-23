وفد إيراني رفيع المستوى يلتقي الرئيس عون في بيروت

إستقبل رئيس الجمهوريّة اللبنانية جوزيف عون، وفد الجمهورية الاسلامية الايرانية برئاسة رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني" محمد باقر قاليباف"، وذلك بحضور وزير الخارجية الإيراني" عباس عراقجي" ونظيره اللبناني "يوسف رجّي" والسفير الإيراني لدى بيروت " مجتبى أماني".

كما حضر اللقاء، رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية "ابراهيم عزيزي" ،المساعد الخاص لرئيس البرلمان للشؤون الدولية "ابو الفضل عمويي"،رئيس لجنة المقاومة في البرلمان "محمود نبويان" .

يشار الى ان الوفد الايراني توجه الى لبنان للمشاركة في مراسم تشييع وتوديع الشهيد السيد حسن نصرالله والشهيد السيد هاشم صفي الدين في بيروت.

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