علی اعتاب مراسم تشییع جثمان الشهید نصرالله.. الرئیس بزشکیان : إنا علی العهد
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کتب رئيس الجمهوریة "مسعود بزشکيان" في رسالة، عشية مراسم تشييع جثمان الشهید السيد حسن نصرالله: إنا علی العهد.
وکتب مسعود بزشکيان عشية مراسم تشييع جثمان الشهيد السيد حسن نصر الله في بيروت، في رسالة باللغتين العربية والفارسية على منصة ایکس: يحق للشعب اللبناني العظيم أن يفخر بكل أبنائها الشجعان وخاصة هذين السيدين القائدين العظيمين، أبطال دافعوا عن شرف الأمة و بقوا على العهد والوعد حتى الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى.
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