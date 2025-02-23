علی اعتاب مراسم تشییع جثمان الشهید نصرالله.. الرئیس بزشکیان : إنا علی العهد

وکتب مسعود بزشکيان عشية مراسم تشييع جثمان الشهيد السيد حسن نصر الله في بيروت، في رسالة باللغتين العربية والفارسية على منصة ایکس: يحق للشعب اللبناني العظيم أن يفخر بكل أبنائها الشجعان وخاصة هذين السيدين القائدين العظيمين، أبطال دافعوا عن شرف الأمة و بقوا على العهد والوعد حتى الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى.

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