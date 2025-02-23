القوات البحریة الإیرانیة تضع قدراتها على المحك بإرسال 5 مجموعات بحریة إلى المیاه الدولیة

وقال الأدميرال إيراني، في تصريح أدلى به حول مناورات "ذو الفقار 1403" السبت: "إن تنفيذ عملية الدفاع الراسخ للساحل من قبل رفاق القتال في القوات البحرية الاستراتيجية للجيش أظهر أننا وصلنا إلى مستوى من القدرة التي تمكننا، كحصن قوي على الساحل، من منع أي عدوان محتمل في البحر".

وأضاف: "استخدمنا قدرات الصناعات الدفاعية والشركات القائمة على المعرفة في البلاد. لا يمكننا الاعلان عن بعض هذه القدرات".

وتابع الأدميرال إيراني: "في اليوم الأول من المناورات (السبت) حققنا أهدافنا في الدفاع الساحلي. ويجب علينا أن نطور قدراتنا وقوة ردعنا بما يتناسب مع التهديدات الحالية، ومن المؤكد أن العدو سيعيد النظر في حساباته".

وفيما يتعلق بإرسال مجموعات بحرية إلى المياه الحرة، أوضح قائد القوات البحرية أن البحرية متواجدة في كافة أنحاء المحيط الهندي بسفن محلية الصنع، وقال: "وحداتنا البحرية متواجدة في مضيق ملقا وحول خليج عدن، بحيث ان لنا الان 5 مجموعات بحرية عملياتية وتدريبية إلى البحار في آن واحد".

وأكد: "حافظنا على اقتدارنا تحت سطح البحر، وعلى السطح، وفي مجال وحدات الطيران، مع إعطاء الأولوية للمعدات غير المأهولة".

وأكد قائد البحرية الإيرانية: "إن المدمرتين دنا وجماران والطراد قاذف الصواريخ "زره" والغواصة "فاتح" تعد من الإنجازات المحلية التي تتمتع بأحدث المعدات والقدرات. كما قمنا بتحسين قدراتنا في التعامل مع الاجسام الطائرة الصغيرة والتهديدات التي تشكلها الطائرات المسيرة".

وانطلقت صباح السبت المرحلة الرئيسية للمناورات المشتركة "ذو الفقار 1403" بكلمة السر "يا بقية الله عجل الله تعالى فرجه الشريف" في سواحل مكران وبحر عمان وشمال المحيط الهندي حتى خط العرض 10 درجة.

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