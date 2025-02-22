موسکو وطهران تعززان المشاورات الثنائیة… لافروف یزور إیران هذا الأسبوع
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يستعد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لزيارة طهران هذا الأسبوع في إطار المشاورات المتواصلة بين إيران وروسيا بشأن القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.
واعلن ذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" ، مشيرا الى ان زيارة وزير الخارجية الروسي إلى طهران ، تأتي في إطار المشاورات الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.
واضاف انه من المتوقع في هذه الزيارة، وبالإضافة إلى لقائه مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أن يلتقي مع بعض المسؤولين الآخرين في ايران لمناقشة آخر تطورات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية معهم.