موسکو وطهران تعززان المشاورات الثنائیة… لافروف یزور إیران هذا الأسبوع

واضاف انه من المتوقع في هذه الزيارة، وبالإضافة إلى لقائه مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أن يلتقي مع بعض المسؤولين الآخرين في ايران لمناقشة آخر تطورات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية معهم.