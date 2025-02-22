قاليباف وعراقجي يغادران طهران للمشاركة في تشييع الشهيدين نصرالله وصفی الدین
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يغادر رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، برفقة عدد من النواب والمسؤولين الحكوميين الإيرانيين إلى لبنان غدًا الأحد، للمشاركة في مراسم تشييع جثماني الشهيدين سيد حسن نصرالله وسيد هاشم صفی الدین في العاصمة بيروت.
وأوضح عليرضا سليمي، عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى، أن الزيارة تأتي في إطار التضامن مع لبنان والمشاركة في هذه المناسبة الهامة، والتي تمثل نقطة فارقة في تاريخ المقاومة. ومن المقرر أن تكون مراسم التشييع، التي ستُقام في 23 فبراير 2025، حدثًا مؤثرًا، يتوج بذكرى هذين الشهيدين اللذين سيكونان مصدر إلهام للحرية والعدالة في العالم.