قاليباف وعراقجي يغادران طهران للمشاركة في تشييع الشهيدين نصرالله وصفی الدین

وأوضح عليرضا سليمي، عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى، أن الزيارة تأتي في إطار التضامن مع لبنان والمشاركة في هذه المناسبة الهامة، والتي تمثل نقطة فارقة في تاريخ المقاومة. ومن المقرر أن تكون مراسم التشييع، التي ستُقام في 23 فبراير 2025، حدثًا مؤثرًا، يتوج بذكرى هذين الشهيدين اللذين سيكونان مصدر إلهام للحرية والعدالة في العالم.

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