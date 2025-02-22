إيران تؤكد: لا حظر على بيع الطائرات المسيرة "شاهد" وأي دولة يمكنها شراؤها

وأوضحت البعثة، في بيان صادر يوم الجمعة، أن أي دولة ترغب في شراء هذه الطائرات وتتعهّد بعدم استخدامها في الاعتداء على الدول الأخرى يمكنها التقدّم بطلب لذلك، مؤكدةً أن الضجة المثارة حول هذا الملف تهدف إلى خلق أجواء عدائية ضد إيران وتبرير سياسات المواجهة الأمريكية.

وجاءت هذه التصريحات ردًا على عرض طائرة مسيرة إيرانية في مؤتمر الحزب الجمهوري الأمريكي (CPAC)، والذي استُخدم كوسيلة لتحريض الرأي العام ضد إيران.

وتروج بعض وسائل الإعلام الغربية لمزاعم غير موثقة بشأن استخدام هذه الطائرات في الحرب الأوكرانية، مدعيةً أن الجيش الأوكراني أسقط إحدى هذه الطائرات، التي نُقلت لاحقًا إلى الولايات المتحدة بمساعدة أوكرانيا وبولندا ومنظمة "الاتحاد ضد إيران النووية" (UANI)، وهي منظمة غير حكومية مقرها واشنطن يقودها السفير الأمريكي السابق مارك والاس، والمعروفة بأنشطتها المعادية لإيران.

كما تدّعي بعض المصادر الغربية أن روسيا تستخدم الطائرة المسيرة "شاهد" في أوكرانيا بعد تغيير اسمها إلى "جيران-2"، وهي الادعاءات التي استند إليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لفرض عقوبات جائرة وغير قانونية على إيران.

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