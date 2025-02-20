الرئيس الإيراني يتمنى الشفاء العاجل للبابا فرنسيس
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أعرب رئيس الجمهورية الإيرانية، مسعود بزشكيان، عن تمنياته بالصحة والعافية لبابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، الذي يخضع للعلاج في المستشفى.
وكتب الرئيس بزشكيان اليوم الخميس في حسابه على منصة "اكس": اتمنى الشفاء للبابا فرنسيس الذي يرقد في المستشفى لتلقي العلاج، وأسال الباري عز وجل ان يمن عليه بالسلامة والصحة.
وكانت الموقع الالكتروني للفاتيكان قد ذكر يوم الجمعة 14 الجاري ان البابا فرنسي (88 سنة) قد نقل الى عيادة اغوستينو بروما للعلاج من التهاب في الجهاز التنفسي.