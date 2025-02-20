الرئيس الإيراني يتمنى الشفاء العاجل للبابا فرنسيس

وكتب الرئيس بزشكيان اليوم الخميس في حسابه على منصة "اكس": اتمنى الشفاء للبابا فرنسيس الذي يرقد في المستشفى لتلقي العلاج، وأسال الباري عز وجل ان يمن عليه بالسلامة والصحة.

وكانت الموقع الالكتروني للفاتيكان قد ذكر يوم الجمعة 14 الجاري ان البابا فرنسي (88 سنة) قد نقل الى عيادة اغوستينو بروما للعلاج من التهاب في الجهاز التنفسي.