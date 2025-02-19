بزشكيان: قطر تحظى بمكانة خاصة في السياسة الخارجية الإيرانية

واضاف الرئيس بزشكيان وهو يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع امير دولة قطر الزائر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أن اللقاءات المستمرة بين مسؤولي البلدين، مؤشر على الاواصر التاريخية والاقتصادية والثقافية المتينة وكذلك الرؤى المتقاربة بشان القضايا الاقليمية والدولية.

واكد ان تعزيز وتوسيع العلاقات في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية والامنية مع بلدان المنطقة والجارة، يمثل السياسة الجوهرية للجمهورية الاسلامية الايرانية، موضحا ان دولة قطر الصديقة والشقيقة تتمتع باهمية خاصة في هذا الخصوص.

وتابع: لقد تباحثنا مع اخي أمير دولة قطر المحترم، في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي اطار توفير المصالح المشتركة، واتخذنا قرارات جيدة لجهة توسيع وتعميق العلاقات وبناء مسارات جديدة للتعاون.

ومضى الرئيس بزشكيان يقول ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترى أن بلدان المنطقة قادرة على اساس سياسة حسن الجوار والاحترام المتبادل والتعامل البناء التحرك باتجاه حفظ استقرار المنطقة وامنها وتمهيد مسار التعاون المشترك.

ومضى يقول انه تم خلال اللقاء التاكيد على حماية وحدة أراضي سوريا وسيادتها ومشاركة كل الشعب السوري في تقرير مصيرهم، ومن الضروري التعبير عن شكري وتقديري لجهود الوساطة القطرية للتوصل الى وقف اطلاق النار في غزة والافراج عن الاسرى الفلسطينيين المظلومين.

واضاف انه تم خلال اللقاء مع امير قطر التركيز على ضرورة اتخاذ الاجراءات الاكثر انسجاما بين البلدان الاسلامية باتجاه خفض معاناة وآلام اهالي غزة ووقف الجرائم التي تُرتكب ضدهم ونرى أن جميع شعوب وحكومات المنطقة والعالم يجب ان تعمل تاسيسا على القيم الالهية والانسانية، للذود عن الشعب الفلسطيني المظلوم لا سيما اهالي غزة ليتمتعوا بحياة آمنة في ارضهم التاريخية.