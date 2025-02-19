الرئیس بزشکیان یقیم استقبالا رسمیا لامیر دولة قطر

وخلال المراسم، عُزف النشيد الوطني للبلدين، ومن ثم تفقد الرئيس بزشكيان والشيخ تميم بن حمد الى ثاني، حرس الشرف، وبعدها قدما الوفدين رفيعي المستوى المرافقين لهما.

وبعد مراسم الاستقبال الرسمي، عقد الرئيس بزشكيان وامير قطر، اجتماعا خاصا.

وكان امير قطر قد وصل في وقت سابق اليوم الاربعاء الى طهران على راس وفد رفيع.

وكان الرئيس بزشكيان قد زار قطر في 2 تشرين الاول/اكتوبر التقى خلالها امير قطر وشارك في منتدى الاعمال لدول حوار التعاون الاسيوي في الدوحة.

ووقع كبار المسؤولين الايرانيين والقطريين خلال تلك الزيارة، 6 وثائق ومذكرة تفاهم للتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والرياضية.