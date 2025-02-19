الاستخبارات الإيرانية تطيح بعنصر مرتبط بالكيان الصهيوني في أردبيل
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أعلنت أجهزة الاستخبارات الإيرانية في محافظة أردبيل عن اعتقال شخص متورط في أنشطة معادية للأمن القومي، وذلك بعد عملية مراقبة استخباراتية دقيقة، انتهت بالحصول على أمر قضائي وتنفيذ الاعتقال.
وأوضحت المصادر الأمنية أن المتهم كان على صلة بالكيان الصهيوني، وعمل على استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أفكار منحرفة والترويج لمعتقدات مضللة تتعارض مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الإساءة إلى المقدسات الإسلامية وتهديد علماء الدين.
وأكدت الأجهزة المختصة استمرار التحقيقات مع المتهم لكشف المزيد من أبعاد القضية والتعامل بحزم مع أي محاولات للإخلال بالأمن والاستقرار.