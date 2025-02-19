السفارة الإيرانية في بيروت تنفي شائعات ترحيل مواطنيها وتوضح الأسباب
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أكدت السفارة الإيرانية في لبنان أن ما يُشاع حول ترحيل مواطنين إيرانيين من مطار بيروت لا أساس له من الصحة، موضحة أن ما جرى كان مجرد إشكالات فردية تتعلق بنقص أو عدم تطابق في الوثائق الرسمية.
وكتبت السفارة الإيرانية في مدونة على موقع التواصل الاجتماعي (X): إن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تعتبر الأخبار التي نشرت في وسائل الإعلام بشأن العودة القسرية (الترحيل) لعدد من المواطنين الإيرانيين من مطار بيروت غير صحيحة، وقد حدثت هذه المشكلة لعدد قليل من الأشخاص بسبب وجود نقص أو عدم تطابق في الوثائق القانونية التي بحوزتهم.
وأضافت السفارة الإيرانية أن التكهنات والشائعات حول ترحيل عدد من المسافرين الإيرانيين غير صحيحة.