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سياسة ١٨ / ٠٢ / ٢٠٢٥ - ٢٠:١٧:٠٧

شراکة استراتیجیة متینة بین إیران وروسیا: معاهدة تعاون ترسم ملامح المستقبل

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن توقيع معاهدة التعاون الاستراتيجي الشامل بين إيران وروسيا يُعد من أبرز إنجازات الشراكة بين البلدين، حيث وضعت هذه المعاهدة خارطة طريق واضحة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.