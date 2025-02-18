شراکة استراتیجیة متینة بین إیران وروسیا: معاهدة تعاون ترسم ملامح المستقبل
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أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن توقيع معاهدة التعاون الاستراتيجي الشامل بين إيران وروسيا يُعد من أبرز إنجازات الشراكة بين البلدين، حيث وضعت هذه المعاهدة خارطة طريق واضحة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أورتشوك في طهران، حيث شدد الجانبان على أهمية تنفيذ بنود المعاهدة بجدية، مؤكدين أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين يشهد نمواً ملحوظاً بفضل المنظمات الإقليمية والدولية مثل أوراسيا وبريكس ومنظمة شنغهاي.