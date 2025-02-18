إیران تستعد لمواصلة المفاوضات وتؤکد فشل سیاسة الضغط الأقصى

والتقی وزیر الخارجیة الإیراني "عباس عراقجي"، أمس الإثنین، المبعوث السويسري الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ولفغانغ أماديوس برولهارت" على هامش المؤتمر الثامن للمحيط الهندي في سلطنة عمان.

وأشار عراقجي في هذا اللقاء إلى العلاقات الطيبة وطويلة الأمد بين البلدين على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وأعرب عن تقديره لجهود سويسرا باعتبارها راعية المصالح الأمريكية، واعتبر الدور البناء الذي تلعبه سويسرا في المساعدة على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة مهما.

ورحب باجتماع المشاورات السياسية المرتقب بين البلدين في طهران، وقال إننا نؤكد على استمرار الحوار والتعاون بين البلدين في هذا الصدد.

وأشار إلى عقد ثلاث جولات من المفاوضات بين إيران وثلاث دول أوروبية وأعلنت استعداد إيران لمواصلة ذلك وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تتحمل لغة التهديد والضغط وإن سياسة الضغط الأقصى ستفشل حتما.

من جانبه قدم الممثل الخاص لسويسرا في هذا اللقاء، تقريرا عن جهود بلاده لإحلال السلام والاستقرار العالميين، وأكد على الدور المهم والفعال لإيران في المنطقة.

واعتبر "ولفغانغ أماديوس برولهارت"، أنه من المهم مواصلة المحادثات الثنائية مع إيران في مختلف المجالات الثنائية والإقليمية.

وأكد رغبته واستعداده لمواصلة المحادثات والمشاورات الثنائية، بما في ذلك خلال جولة المشاورات المقبلة بين البلدين في طهران.

وتبادل الجانبان خلال هذا اللقاء وجهات النظر حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

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