بقائي: إیران ستشارك في مراسم تشییع الأمین العام الشهید لحزب الله على مستوى رفیع

وشکر"بقائي" في المؤتمر الصحفي الأسبوعي صباح اليوم الإثنين الشعب الإيراني العظيم على مشاركته في إحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية ومسيرة 22 بهمن، قائلا: شهدنا الأسبوع الماضي تطورات مهمة في المجال الدبلوماسي؛ نحن في طور الزيارات الدبلوماسية. وزير الخارجية الإيراني موجود في عمان اليوم وتعقد قمة دول بحر قزوين واليوم لدينا زيارة وزير خارجية السودان إلى طهران والتي تأتي في إطار المشاورات الدبلوماسية الثنائية.

وردا على سؤال حول مشاورات وزير الخارجية الإيراني في عمان قال: لقد شكلت هذه الزيارة فرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية بين الدول الساحلية على المحيط الهندي. لدينا ما يقرب من 5 آلاف كيلومتر من الحدود البحرية في الجنوب؛ هذا الشاطئ المهم هو بوابتنا إلى العالم وهو مهم بالنسبة لنا.

وتابع: في السنوات الأخيرة، تم بذل الجهود لتطوير منطقة مكران ونريد تطوير هذه المنطقة، ولكي يحدث ذلك، نحتاج إلى استثمارات داخلية وخارجية، ونستغل هذه الأحداث للتعريف بقدرة مكران وضرورة تعزيز الأمن الإقليمي بحضور جميع الدول المعنية في المنطقة، وبدون الأمن لن تكون التنمية المستدامة ممكنة لجميع البلدان. وقال: ردود الفعل التي تلقيناها كانت إيجابية. وقد أجرى عراقجي محادثات جيدة مع نظرائه من الدول الأخرى ونأمل أن تساعد هذه الخطوة المستوى الدبلوماسي على توسيع العلاقات مع دول الجوار حتى خارج المنطقة.

ينبغي لإيران ولبنان اتخاذ القرار الأفضل

وقال المتحدث باسم الخارجية ردا على سؤال مراسل وكالة إرنا بشأن المسائل التي أثيرت في المحادثة الهاتفية بين وزيري خارجية إيران ولبنان بشأن مسألة دخول الطائرات الإيرانية إلى مطار بيروت: لقد عرضنا مواقفنا وكانت هناك محادثات جيدة بين وزير الخارجية ونظيره اللبناني وتم التأكيد على أنه ينبغي لإيران ولبنان اتخاذ القرار الأفضل، مع الأخذ في الاعتبار تاريخ العلاقات والمصالح المتبادلة وعدم السماح لأطراف ثالثة لا تريد الخير للبلدين والمنطقة بالتأثير على هذه العلاقات. وأضاف: المحادثات مستمرة ونأمل أن نتوصل إلى حل معقول يضمن مصالح شعبي إيران ولبنان.

واکد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ردا على سؤال اخر لـ"إيرنا" حول ما إذا كان مسؤولون من إيران سيشاركون في مراسم تشييع الأمين العام الشهيد لحزب الله قائلاً: سنشارك في هذه المراسم على مستوى عال، إنها مراسم مهمة للغاية.

یتبع...