عراقجي: الأمن البحري لا ينبغي أن يكون أداة ضغط للقوى الخارجية

وقال عراقجي خلال كلمته في الاجتماع الثامن لوزراء خارجية دول المحيط الهندي إننا نجتمع اليوم في أرض عرفت منذ قرون بأنها جسر بين الشرق والغرب وبين الحضارات والأمم العظيمة القريبة والبعيدة.

وأضاف أن عمان لم تكن منذ فترة طويلة فاعلا اقتصاديا فحسب، بل كانت أيضا رمزا للتفاعل والحوار والدبلوماسية البناءة في منطقة المحيط الهندي و لطالما كانت هذه المنطقة على طريق التطورات العالمية، کما تلعب اليوم دورًا حاسمًا في مستقبل الاقتصاد الدولي.

وقال: على مر التاريخ، كانت البحار بمثابة البوابات التي تربط الحضارات ولطالما کان المحيط الهندي طريقا سريعا للتجارة والتبادل الثقافي والتطور الحضاري منذ آلاف السنين وقد ربط هذا الطريق، التجار من ساحل الهند إلى أفريقيا، ومن الجزر الإندونيسية إلى الخليج الفارسي، ومن إيران إلى البحر الأحمر.

یذکر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل الى العاصمة العمانية مسقط، على رأس وفد للمشاركة في الاجتماع الثامن لوزراء خارجية دول المحيط الهندي.

ویشارك الوزير عراقجي في الاجتماع الثامن لوزراء خارجية دول المحيط الهندي، الذي يُعقد في مسقط تحت شعار "نحو آفاق جديدة للشراكة البحرية".

ویستضيف هذا الاجتماع كل من عُمان والهند وسنغافورة، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من 20 دولة عضو.

وبالإضافة إلى المشاركة وإلقاء كلمة في هذا الاجتماع، سيجري وزير الخارجية الإيراني لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية الدول المشاركة ومسؤولين آخرين.

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