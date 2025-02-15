وزيرا الخارجية الايراني واللبناني يبحثان في حل ازمة الرحلات الجوية بين البلدين

وهنأ عراقجي نظيره رجى، في هذا الاتصال، على انتخابه وزيرا للخارجية اللبنانية، كما تمنى له وللحكومة الجديدة في لبنان بالتوفيق.

واكد جانبان، على توسيع العلاقات بين طهران وبيروت بشتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، وبما يصب في مصالح الشعبين وبلديهما.

ومن القضايا التي نوقشت في هذا الاتصال ايضا، تجدر الاشارة الى استعراض الاليات والسبل الكفيلة بحل ازمة الرحلات الجوية لطائرات نقل الركاب بين البلدين، حيث اكد الوزيران الايراني واللبناني على استعدادهما لاجراء مباحثات بناءة وقائمة على حسن النوايا بهذا الشأن.

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