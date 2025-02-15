رحلات أسبوعية من مشهد إلى النجف الأشرف تستأنف يوم الثلاثاء الجاري

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الإيرانية أن هذه الرحلات الجوية ستجري يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع.

والرحلة رقم 673 ستغادر الساعة 17:10 من مطار مشهد إلى النجف، وستكون رحلة العودة في نفس اليوم برقم 672 في الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي من مطار النجف إلى مطار الشهيد "هاشمي نجاد" الدولي في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية.

ويعتبر مطار "الشهيد هاشمي نجاد" الدولي، الذي تبلغ مساحته 540 هكتارا، ثاني أكثر المطارات نشاطا في إيران بعد مطار "مهر آباد" في طهران.

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