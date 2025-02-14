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سياسة ١٤ / ٠٢ / ٢٠٢٥ - ١٥:١١:٤٠

عراقجي يزور سلطنة عمان

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، أن سيد عباس عراقجي سيتوجه إلى سلطنة عمان، بناء على دعوة رسمية، للمشاركة في الاجتماع الثامن لدول حافة المحيط الهندي التي ستستضيفها سلطنة عمان والهند وسنغافورة بشكل مشترك في مسقط مطلع هذا الأسبوع.