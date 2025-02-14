عراقجي يزور سلطنة عمان
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، أن سيد عباس عراقجي سيتوجه إلى سلطنة عمان، بناء على دعوة رسمية، للمشاركة في الاجتماع الثامن لدول حافة المحيط الهندي التي ستستضيفها سلطنة عمان والهند وسنغافورة بشكل مشترك في مسقط مطلع هذا الأسبوع.
وتعقد هذا الأسبوع أعمال الاجتماع الثامن لوزراء خارجية دول حوض المحيط الهندي تحت شعار "نحو آفاق جديدة للشراكة البحرية" بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من 20 دولة عضو.
وبالإضافة إلى المشاركة والتحدث في هذه القمة، سيعقد وزير خارجية بلادنا أيضًا لقاءات ثنائية مع وزراء الخارجية والمسؤولين الآخرين المشاركين في الحدث.