قائد الثورة الاسلامیة: یجب تحسین دقة صواریخنا وقدراتنا الدفاعیة

و خلال لقائه بجمع من مسؤولي وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة وعدد من اسر شهداء الصناعة الدفاعية ونخب ومختصي ومسؤولي هذه الصناعة في البلاد، نوّه قائد الثورة الاسلامية بتصريحات الرئيس الايراني الصريحة والرائدة، في مراسم ذكرى انتضار الثورة الاسلامية ، معتبرا ان هذه التصريحات كانت مكملة لحركة الشعب العظيمة.

واستقبل صباح اليوم الاربعاء ، قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي جمعا من مسؤولي وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة وعددا من اسر شهداء الصناعة الدفاعية ونخب ومختصي ومسؤولي هذه الصناعة في البلاد.

هذا وكان قائد الثورة الاسلامية قد زار مسبقا بتاريخ 11/06/2023،معرض إنجازات الصناعة النووية بالبلاد الذي اقيم في حسينية الإمام الخميني (قده).

وبعد زيارة معرض إنجازات الصناعة النووية في البلاد، قال سماحته حينذاك:"أنا ممتن حقا للعلماء والمسؤولين والنشطاء في هذه الصناعة الذين أعدوا لنا هذا الاجتماع الجيد وهذا المعرض الكبير. لقد كان معرضا جيدا جدا. لقد كان الأمر ممتعا ومشجعا ومبشرا".

وقد عرض في هذا المعرض، أهم إنجازات المتخصصين والباحثين في المعرفة النووية في المجالات المتعلقة بحياة الناس، خاصة في مجالات "الطب" و"الصيدلانية" و"الصناعية" و"الزراعة والغذاء" و"الطاقة والمياه وبناء محطات الكهرباء" و"الجيولوجيا" والتكنولوجيا والمعرفة المحلية في مجال دورة الوقود النووي".

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