وزير الدفاع الايراني يستقبل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العمانية

وفي هذا اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء، أكد الجانبان على العلاقات التاريخية والاجتماعية بين إيران وعمان وأشارا إلى الروابط الثقافية والاجتماعية وعلاقات الصداقة طويلة الأمد بين البلدين.

كما تم التأكيد على الإرادة السياسية المشتركة لتطوير العلاقات في مختلف الأبعاد.

واعتبر وزير الدفاع الإيراني ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العمانية أن العلاقات بين البلدين مبنية دائماً على الاحترام المتبادل والثقة.

واجرى الجانبان مشاورات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، كما ناقشا أيضًا استراتيجيات تطوير التعاون الدفاعي الثنائي.

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