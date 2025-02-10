عراقجي لـ غوتيريش: على المجتمع الدولي ان يضع حدّا للتطبيع مع انتهاكات الكيان الصهيوني

وادان عراقجي، في هذا الاتصال الذي اجراه اليوم على امتداد مشاوراته حول التطورات الاقليمية ولاسيما قطاع غزة، ادان المخطط الصهيو – امريكي لتهجير سكان غزة قسرا وتشريدهم الى دول اخرى؛ مؤكدا ضرورة اتخاذ موقف حاسم وصريح من قبل الامم المتحدة ولاسيما مجلس الامن الدولي ضد هذا المخطط الخطير الذي يهدد السلام والامن الدوليين.

ومضى الى القول : ان خطة تهجير الفلسطينيين قسرا يتعارض وكافة المعايير والقوانين الدولية وميثاق الامم المتحدة، وفي الحقيقة ياتي مكملا لمخطط الكيان الصهيوني في إبادة وامحاء فلسطين.

كما تطرق عراقجي الى مباحثاته المكثفة مع وزراء خارجية الدول العربية والاسلامية؛ مبينا ان "مواقف الادانة الصريحة لمخطط تهجير سكان غزة، من قبل الدول الاسلامية يدل على القلق الواسع لدى بلدان المنطقة حيال استمرار الانتهاكات السافرة لحقوق الشعب الفلسطيني وجرائم الابادة الجماعية ضدهم".

وفي اشارة الى الموقف الاخير لرئيس حكومة الاحتلال بشان تهجير الفلسطينيين الى السعودية، اعتبر وزير الخارجية الايراني ان "ذلك مثال واضح على المواقف الصلفة والوقحة لهذا الكيان"، وفيما ادانه، طالب المجتمع الدولي بان يضع حدا للتطبيع مع انتهاكات الكيان الصهيوني وجرائمه.

من جانبه، اعرب الامين العام للامم المتحدة عن رفضه الصريح لاي مخطط يقضي بتهجير الشعب الفلسطيني من ديارهم قسرا، واكد على ضرورة احترام الحقوق المشروعة لهذا الشعب، قائلا : ان التهجير القسري لاهل غزة، مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن القبول به.

واعتبر غوتيريش خلال محادثاته الهاتفية مع عراقجي، اعتبر ان الاولوية الراهنة، متمثلة في ارسال المساعدات الانسانية الى شعب غزة، والمساهمة في اعادة اعمار القطاع؛ مؤكدا بانه لن يدخر اي جهد في هذا الخصوص.

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