الرئیس بزشکیان: ایران ترحب بتوسیع التعاون بین الدول المطلة على بحر قزوین

واضاف الرئيس بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع الزعيم القومي لدولة تركمانستان "قربان علي بردي محمد اوف" : ان جمهورية ايران الاسلامية تسعى لارساء السلام والمودة على صعيد المنطقة وانحاء العالم، كما ترحب بالتعاون مع تركمانستان وسائر الدول في هذا الخصوص.

الرئيس الايراني عبر عن تقديره لمبادرة تركمانستان في اطلاق شعار "السلام والثقة" على العام 2025م؛ متطلعا بالسلام للمنطقة والعالم اجمع.

كما شكر بزشكيان، الزعيم الوطني التركماني على دعوته للمشاركة في منتدى السلام والثقة الذي سينعقد باستضافة هذا البلد؛ واصفا العلاقات بين البلدين انها تتميز بخلفية ثقافية مشتركة وعريقة، ومؤكدا بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترغب في نمو التعاون الثقافي المشترك.

ومضى الى القول : ايران ترحب بتوسيع التعاون بين الدول المطلة على بحر قزوين، والتي تضمن المصالح المتبادلة وحماية البيئة في المنطقة.

في المقابل، هنأ "بردي محمد اوف" لمناسبة حلول الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران؛ متطلعا بالنجاح للحكومة والشعب الايرانيين، ودعا الرئيس الايراني للمشاركة في منتدى السلام والثقة الذي سيعقد باستضافة تركمانستان.

الزعيم الوطني التركماني، دعا في اتصاله الهاتفي مع بزشكيان، الى تعاون عشق اباد وطهران دعما للسلام والمودة في المنطقة والعالم.

كما دعا بردي محمد اوف، الى تنمية التعاون الثنائي في مجالات النقل والطاقة ومقايضة الغاز، قائلا للرئيس الايراني : ان عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بشكل منتظم ومستمر، يسهم كثيرا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين؛ وهو ما تسعى اليه تركمانستان.

كما نوه الزعيم التركماني بالقواسم الثقافية المشتركة بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية، داعيا الى توسيع العلاقات والتعاون في المجالات ذات الصلة بين شعبي البلدين.

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