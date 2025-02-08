إيران تدعو لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة

جاء ذلك في اتصال هاتفي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء السبت، جرى خلاله البحث في التطورات الإقليمية، وخاصة الوضع في فلسطين وغزة، والعلاقات الثنائية.

وفي إشارته إلى موقف مصر الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المظلوم، وصف عراقجي خطة التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة بأنها جزء من مؤامرة لمحو فلسطين استعماريا وتهديد خطير لاستقرار وأمن المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية: "إن الخطة غير القانونية للرئيس الأميركي بشأن غزة قوبلت بمعارضة شديدة من مختلف الدول، ومن الضروري أن تتخذ الدول الإسلامية موقفا متماسكا وحازما لمواجهة هذه المؤامرة ضد مصير الشعب الفلسطيني".

ودعا عراقجي إلى عقد اجتماع طارئ فوري لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث واتخاذ القرارات بشأن هذه القضية.

من جانبه شرح وزير الخارجية المصري، مواقف بلاده وجهودها الدبلوماسية في دعم الحقوق المشروعة لفلسطين وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار غزة، معتبرا محاولة إجبار أهالي غزة على مغادرة أرضهم أمرا غير مقبول.

ورحب بدر عبد العاطي بمقترح عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدا على ضرورة إجراء مشاورات موسعة بين الدول الإسلامية بهذا الشأن.

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