في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الباكستاني.. عراقجي: خطة التهجير القسري لسكان غزة تأتي في إطار المخطط الاستعماري لـ"محو فلسطين"

وبحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، خلال اتصال هاتفي مساء اليوم السبت، التطورات الإقليمية، وخاصة الوضع في فلسطين المحتلة، والعلاقات الثنائية.

وأشاد وزير الخارجية الإيراني بدعم الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني المسلم للمقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال والإبادة الجماعية، ووصف خطة التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة بأنها تتماشى مع الخطة الاستعمارية لـ"محو فلسطين"، واذ أدان هذه المؤامرة، دعا إلى موقف متماسك من الدول الإسلامية ضد هذه الخطة الشريرة.

وفي إشارة إلى معارضة المجتمع الدولي الحازمة لخطة الرئيس الأميركي الظالمة بشأن غزة، أكد وزير الخارجية الايراني على أهمية أن تلعب منظمة التعاون الإسلامي دوراً فعالاً في مواجهة خطة التطهير العرقي في فلسطين المحتلة، واقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة واتخاذ القرارات بشأن هذه القضية في أقرب فرصة ممكنة.

من جانبه أدان وزير الخارجية الباكستاني ورفض أي خطة أو مخطط للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مؤكدا على مسؤولية المجتمع الدولي والدول الإسلامية في المساعدة في تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال.

ورحب محمد إسحاق دار أيضا بمقترح عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، مشيرا إلى الواجب الأصيل للمنظمة في دعم القدس الشريف والشعب الفلسطيني المظلوم، ودعا إلى مواصلة التشاور مع الدول الإسلامية الأخرى في هذا الصدد.

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