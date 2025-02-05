ابتهاجا بحلول الاعياد الشعبانية وذكرى انتصار الثورة الاسلامية؛ قائد الثورة يوافق على عفو او تخفيف العقوبات عن اكثر من 3 الاف مدان في البلاد

وانه لمناسبة حلول الاعياد الشعبانية المباركة والذكرى السنوية الـ 46 لانصار الثورة الاسلامية، فقد تقدم رئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي" من سماحة قائد الثورة الاسلامية، باقتراح للعفو او التخفيف عن العقوبات المقررة لـ 3126 شخصا من المدانين وفقا لاحكام المحاكم العامة، والهيئة القضائية للقوات المسلحة، والتعزيرات الحكومية في البلاد.

endNewsMessage1