ابتهاجا بحلول الاعياد الشعبانية وذكرى انتصار الثورة الاسلامية؛ قائد الثورة يوافق على عفو او تخفيف العقوبات عن اكثر من 3 الاف مدان في البلاد
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وافق سماحة قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي خامنئي"، على اقتراح رئيس السلطة القضائية بشان العفو او التخفيف عن عقوبات اكثر من 3 الاف مدان وفقا لأحكام المحاكم المختلفة في ايران.
وانه لمناسبة حلول الاعياد الشعبانية المباركة والذكرى السنوية الـ 46 لانصار الثورة الاسلامية، فقد تقدم رئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي" من سماحة قائد الثورة الاسلامية، باقتراح للعفو او التخفيف عن العقوبات المقررة لـ 3126 شخصا من المدانين وفقا لاحكام المحاكم العامة، والهيئة القضائية للقوات المسلحة، والتعزيرات الحكومية في البلاد.