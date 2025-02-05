متحدثة الحكومة ترد على تصريحات الرئیس الأمریکي بشأن ایران

وقالت "فاطمة مهاجراني"، الیوم الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، ردا على سؤال حول إعلان الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" استعداده للتفاوض مع الرئيس الإيراني : إن السياسة الخارجية لبلادنا تقوم دائما على سلسلة من المبادئ الثابتة.

وأضافت: إننا نتابع المبادئ الثلاثة الثابتة وهي عزة البلاد والشعب، والحكمة، والمصلحة وستتابع كافة قضايا البلاد، خاصة قضية العلاقات مع الدول الأخرى في إطار هذه المبادئ الثلاثة.

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