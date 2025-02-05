قائد الثورة الاسلامیة یعین الشیخ نعیم قاسم ممثلا له في لبنان
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أصدر قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي قرارا عيّن فيه الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم ممثلاً له في لبنان.
وأصدر قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي قرارا بتعيين حجة الإسلام والمسلمين الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، ممثلاً له في لبنان.
وجاء في نص الرسالة:
هذا وقبل استشهاد الامين العام السابق لحزب الله، سماحة السيد حسن نصرالله، كان سماحته ممثل قائد الثورة الاسلامية في لبنان.