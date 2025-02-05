Iranian Labour News Agency

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قائد الثورة الاسلامیة یعین الشیخ نعیم قاسم ممثلا له في لبنان

قائد الثورة الاسلامیة یعین الشیخ نعیم قاسم ممثلا له في لبنان
معرف الأخبار : ۱۵۹۳۱۰۱
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أصدر قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي قرارا عيّن فيه الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم ممثلاً له في لبنان.

وأصدر قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي قرارا بتعيين حجة الإسلام والمسلمين الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، ممثلاً له في لبنان.

وجاء في نص الرسالة:

قائد الثورة الاسلامیة یعین الشیخ نعیم قاسم ممثلا له في لبنان

هذا وقبل استشهاد الامين العام السابق لحزب الله، سماحة السيد حسن نصرالله، كان سماحته ممثل قائد الثورة الاسلامية في لبنان.

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