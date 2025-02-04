إیران وترکیا تؤکدان على استمرار التشاور بشأن القضایا الإقلیمیة والدولیة

جاء ذلك خلال لقاء مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الذي يزور أنقرة للمشاركة في الاجتماع الدوري للمشاورات السياسية بين إيران وتركيا، مع نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز ، حيث بحثا بشان التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية.

وبالإضافة إلى التشاور مع نظيره التركي، التقى نائب وزير الخارجية الايراني أيضًا مع عاكف شاتاي كيليتش، مستشار الأمن القومي والسياسة الخارجية للرئيس التركي.

ومن بين الموضوعات الرئيسية للمشاورات السياسية التي أجراها نائب وزير الخارجية الايراني مع المسؤولين الأتراك، مناقشة مختلف القضايا السياسية والتجارية والطاقوية والثقافية والقنصلية في العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية بما في ذلك التطورات في فلسطين ولبنان واستمرار جرائم الكيان الصهيوني وسياساته التوسعية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في منطقة القوقاز وكذلك الجيران والعالم الإسلامي.

كما التقى تخت روانجي خلال الزيارة بعض الشخصيات والنخب الحزبية والاعلامية واجرى مقابلة مع قناة "سي إن إن" التركية.

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