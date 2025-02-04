شرکة لوفتهانزا للطیران تستأنف رحلاتها عبر سماء إیران

وأعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، أن محمد أميراني قال: صدر تعميم وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي في 29 نوفمبر 2024، عقب الصراعات والتوترات في الشرق الأوسط والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية.

وأضاف: في هذا التعميم، أوصت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي شركات الطيران الأجنبية بإجراء تقييم أمني للطيران فوق سماء إيران، مشيراً إلى أن “أمن سماء إيران كان محمياً بالكامل خلال هذه الفترة، وكنا نشهد يومياً أكثر من 700 رحلة جوية عابرة من سماء إيران”.

وقال مدير شركة المطارات والملاحة الجوية: بعد انتهاء مدة هذا التعميم في 31 يناير، أعلنت شركات الطيران الأجنبية عن استعدادها لاستئناف الرحلات الجوية والعبور عبر سماء إيران الآمنة.

وأشار أميراني إلى أنه المنظمات الدولية ترى أنه تم الانتهاء من حالة النزاع فوق سماء إيران، وقال: ستعقد مجموعة لوفتهانزا للطيران اجتماعاتها النهائية مع الإدارة العامة لمراقبة حركة الطيران بشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية في الساعات الأربع والعشرين القادمة، وقريباً سنشهد تسيير رحلات لهذه المجموعة الجوية.

endNewsMessage1