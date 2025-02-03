لدى استقبال مساعد الرئيس الاذربيجاني؛ بزشكيان: لا يمكن القبول بتغيير الحدود الاقليمية اطلاقا

الرئيس بزشكيان قال ذلك خلال استقباله، نائب رئيس الجمهورية الاذربيجاني لشؤون السياسية الخارجية "حكمت جاجيوف" الذي قام بزيارة طهران.

ولفت رئيس الجمهورية، بان العلاقات بين ايران واذربيجان، فضلا عن استنادها الى اسس حسن الجوار، فهي ترتكز على الاواصر الاخوية والاسرية؛ مؤكدا على رغبة الجمهورية الاسلامية الايرانية في تعزيز العلاقات مع جمهورية اذربيجان بمختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والدفاعية والامنية.

ومضى بزشكيان الى القول : نحن نؤكد ايضا على ازالة العقبات من مسار التجارة والنقل فورا، كما نرحب بتبادل ومشاركة الخبرات بين البلدين.

واضاف : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، تعمل على توسيع العلاقات وتظافر الجهود بين الدول الاسلامية جميعا، وتعزيز اقتدارها، انطلاقا من عقيدتنا، بان وقوع اي خلاف او صدع بين المسلمين، سيحفز الاعداء على التدخل لبث الفرقة فيما بينهم.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، اشار رئيس الجمهورية الى زيارته لجمهورية اذربيجان خلال فترة توليه المسؤولية بوزارة الصحة الايرانية، قائلا : عندما دخلت اذربيجان انذك، شعرت بانني في وطني؛ موجها خطابه الى حاجيوف : انني سازور بلادكم ثانية عندما تسنح لي الفرصة المناسبة.

كما عبر الرئيس الايراني عن رغبته في استضافة نظيره الاذربيجاني الهام علييوف بطهران.

الى ذلك، عبر مساعد الرئيس الاذربيجاني عن سعادته للقاء رئيس الجمهورية الاسلامية الدكتور بزشكيان، كما ابلغه تحيات "الهام علييوف" الحارة وتهنئته بالذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وقال حاجيوف خلال اللقاء مع الرئيس الايراني اليوم : ان جمهورية ايران الاسلامية باعتبارها دولة صديقة وشقيقة، تحظى باهمية كبيرة لدينا؛ مؤكدا "اننا نرغب في تطوير مستوى العلاقات بين البلدين، ولحسن الحظ، قد اتيحت الظروف اليوم لمتابعة هذا الهدف".

وتابع مساعد رئيس اذربيجان : انني احسم القول بانه من بين الدول المجاورة مع الجمهورية الاسلامية، فإن جمهورية اذربيجان هي الاكثر عزما على توسيع مجالات التعاون والاواصر مع ايران.

وفي جانب اخر من تصريحاته خلال اللقاء مع بزشكيان اليوم، عبر حاجيوف عن رضاه لقاء المباحثات التي اجراها بطهران، كما ابلغ الرئيس الايراني دعوة من نظيره الاذربيجاني لزيارة باكو، وقال : ان الشعب الاذربيجاني يكنّ ودّا كثيرا الى فخامتكم ونحن نتوق لاستقبالكم في جمهورية اذربيجان.

علما بان مساعد رئيس جمهورية اذربيجان لشؤون السياسة الخارجية، قام بزيارة ايران على مدى يومي السبت والاحد 1و2 شباط / فبراير الحالي، تلبية لدعوة المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مهدي سنائي.

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