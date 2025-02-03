قالیباف: إیران والعراق عازمتان على دعم جبهة المقاومة للدفاع عن الإسلام

وفي مؤتمر مشترك مع رئيس البرلمان العراقي "محمود المشهداني"، الذي وصل إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى، أكد قاليباف على تطوير العلاقات البرلمانية ونشاط اللجان في مجالات الطرق والسكك الحديدية و أمن الحدود، وتحسين الأوضاع الاقتصادية بين البلدين.

وقال قاليباف، يؤكد برلمانا البلدين على تطوير خط سكة حديد خرمشهر-البصرة، والقضايا المتعلقة بتجريف الأنهار المشتركة، وتطوير العلاقات العلمية والأكاديمية،والسياحية، كما يؤكدان على أهمية تعزيز المعاهدات الحدودية والأمن المستدام على حدود البلدين.

وأضاف: أن البلدين يؤكدان على ضرورة دعم جبهة المقاومة للدفاع عن الإسلام وكرامة الأمة الإسلامية ، فضلاً عن تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وأكد قاليباف على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مضيفا: علينا أن نسعى إلى تطوير العلاقات، خاصة مع دول الجوار الأخرى، الإسلامية وغير الإسلامية، في إطار الاستقرار والسلام الإقليمي.

وأشار إلى أنه بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى العراق وتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، اليوم تم التأكيدعلى ضرورة مواصلة عمل برلماني البلدين لإنشاء الارضية المناسبة لتنفيذ الاتفاقيات.

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