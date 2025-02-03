رئيس البرلمان العراقي: إيران سند قوي للغایة للعراق

وأكد نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي حاجي بابايي خلال استقباله رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، علی أن العراق بلد مهم بالنسبة لإيران ودول محور المقاومة قائلا انه یتوجب علینا أن نقف في صف واحد ونسیر جنبا إلی جنب للحفاظ علی مصالح شعبینا ومعتقداتنا.

من جانبه أعرب المشهداني خلال اللقاء عن إرتیاحه للزیارة قائلا ان إيرأن بلد جار وعزیز جدا بالنسبة لنا وکانت هناك مصالح مشترکة بین البلدین والعراق کان ولایزال یعتبر الجمهوریة الإسلامية الإيرانية سندا قویا جدا في مراحل عدیدة لاسیما في فترة هجوم داعش.

وأشار المشهداني إلی العلاقات الطیبة التي تربط بین البلدین قائلا اننا انتفعنا دائما باستشارات وآراء إيران وتحدیدا في الوقت الذي تعیش فیه دول المنطقة ظروفا خاصة وعلینا المزید من التضامن.

وتابع أننا ولهذا السبب نعتبر هذه الزیارة أخویة أولا ثم انها تهدف إلی مناقشة الأهداف المشترکة والظروف الخاصة لدول المنطقة لاسیما شعب غزة فمن هذا المنطلق نأمل في أن تکون زیارة ناجحة.

endNewsMessage1