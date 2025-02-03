الادميرال تنكسيري يعلن: ارسال سفن حربية للحرس الثوري والجيش الايراني إلى الإمارات

قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري للصحفيين على هامش مهرجان مالك الأشتر الرابع عشر للحرس الثوري الإيراني: "أربع سفن من القوة البحرية للحرس الثوري والجيش الايراني ستتوجه إلى الإمارات لزيارة القوة البحرية الإماراتية".

وأضاف: "هذا الاجتماع يعقد لأول مرة، وقلنا مراراً وتكراراً أن دول المنطقة قادرة على ضمان الأمن الإقليمي وليس هناك حاجة لوجود الأجانب".

وفيما يتعلق بإجراء مناورات مع مختلف الدول، قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني: "إن المناورات مع الدول المجاورة، بما في ذلك العراق، مدرجة على جدول الأعمال. وعلى سبيل المثال، أجرينا تفاعلات مع البحرية العمانية في هذا الصدد، وشاركنا في تمارين مشتركة مع سلطنة عمان".

وأشار قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني إلى أن أمن الملاحة في منطقة مضيق هرمز مهم للغاية، وقال: "نحن نعمل على ضمان أمن مضيق هرمز منذ سنوات، وتم اتخاذ إجراءات جيدة في هذا الصدد".

وفيما يتعلق بالكشف عن حاملة الطائرات بدون طيار، قال الأدميرال تنكسيري: "لدينا حاملات طائرات بدون طيار وسفن مماثلة يمكنها حمل المروحيات والطائرات بدون طيار، وبعون الله سيتم قريبا إضافة حاملة الطائرات بدون طيار المتعددة الأغراض هذه إلى البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني".

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