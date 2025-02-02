بزشکیان: القوة الدفاعية الإیرانیة تمنع الأخرین من التعدي على أراضينا

وزار "بزشكيان" صباح اليوم الاحد ،منظمة الفضاء الايرانية ليطّلع على احدث الإنجازات الدفاعية والفضائية لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانية.

وأكد علی هامش هذه الزیارة : إن إنجازاتنا الدفاعية والفضائية تدل علی قوة وابتكار وإبداع شباب البلاد ومتخصصيها، وهو ما يعد مصدر فخر للشعب الإيراني.

وأضاف: في مرحلة ما، كان بإمكان الأعداء التعدي علی بلادنا بسهولة،لكنهم اليوم لا يجرؤون حتى على التفكير في غزو الأراضي الإيرانية بالنظر الی القوة العسكرية والدفاعية العالية التي تتمتع بها إيران، والتي تحققت بجهود شباب البلاد وخبرائها ومتخصصيها.

وأضاف رئيس الجمهوریة : لقد حاولنا تطوير قوتنا الدفاعية بمساعدة العلماء الشباب والمبدعين وهذا التطور سيستمر وستكون إيران العزيزة من بين الدول التي تقوم برحلات خارج الغلاف الجوي للأرض وهذا يدل على القوة العلمية لبلدنا.

وتابع بزشکیان : الأعداء يسعون دائمًا وراء جعلنا غير قادرين على الوقوف على أقدامنا لكن جهد الأعداء هذا جعلنا قادرين على اكتساب المعرفة والقدرات، واليوم، تنتج إيران المنتجات العسكرية التي تحتاجها وتصدرها وذلك بمساعدة شبابها ومتخصصيها القادرين.

وأکد: سنعمل بكل فخر على تعزیز القدرة العلمية للبلاد وسنحل مشاكل البلاد في كافة المجالات بقوة الشباب.

وقال : ينبغي لنا أن نواصل طريقنا بالجهد للوصول إلى القمة وعلینا أن نوفر الفرصة المناسبة للحصول علی مزيد من النجاح وتطوير وتوسیع القدرات وسنفعل ذلك.

و أكد رئيس الجمهوریة: أتمنى أن تمتد النجاحات العسكرية التي حققتها البلاد إلى المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية أيضاً.

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