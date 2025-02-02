قائد الحرس الثوري: المدن الصاروخية جزء من قدراتنا

وعلى هامش زيارته التفقدية يوم السبت إلى المدينة الصاروخية الجديدة التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري جنوب البلاد ، قال اللواء سلامي: ليعلم الشعب الايراني أن أن أبناءه في القوات المسلحة، بما في ذلك الحرس الثوري الإسلامي، يعملون ليل نهار للدفاع عن هذا البلد وتعزيز قدراته.

واضاف القائد العام للحرس الثوري : "هذه المدن الصاروخية هي جزء من قدراتنا، والكشف عنها هو لجعل الأعداء يحسبون حسابهم بدقة، حتى لا يرتكبوا أخطاء قد تسبب لهم وللاخرين متاعب".

وفيما يتعلق بما سيحدث إذا اساء الأعداء التقدير، قال: "كل هذه المنظومات سيتم تفعيلها عندما تكون هناك حاجة لذلك، بإرادة قائد الثورة والشعب الايراني العظيم، وبايدي الاعزاء القوية الضاغطة على الزناد."

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