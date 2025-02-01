الخارجية الهندية تعلن "فقدان" 3 من مواطنيها في إيران

وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أمس الجمعة، للصحفيين أن الرجال الهنود الثلاثة "اختفوا"بعد أيام قليلة من سفرهم إلى إيران.

ويُوصف الأشخاص الثلاثة المفقودين في إيران بأنهم رجال أعمال، ويُذكر أن غرض رحلتهم هو أمور تجارية.

الشخص المفقود الأول هو يوجيش بانشال البالغ من العمر 33 عامًا، والذي وصل إلى طهران في 5 ديسمبر 2024، أي منذ ما يقرب من شهرين، وفقد الاتصال مع عائلته منذ 7 ديسمبر.

وحددت صحيفة "إنديان إكسبريس" هوية مواطنين هنديين آخرين هما محمد صادق وسوميت سود، حيث سافر الأول إلى إيران في ديسمبر/كانون الأول 2024 والثاني في أوائل يناير/كانون الثاني 2025.

وذكرت تقارير إعلامية هندية أن الثلاثة اختفوا بعد وقت قصير من وصولهم إلى طهران.

وأعلنت وزارة الخارجية الهندية، الجمعة، أنها أثارت القضية مع السفارة الإيرانية في الهند، وكذلك وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية، وطلبت منهما التوضيح والمساعدة.

وبحسب صحيفة تايمز أوف إنديا، أبلغت السفارة الهندية في طهران وزارة الخارجية الإيرانية بالأمر بعد ثلاثة أيام من “اختفاء” السيد بانشال، في 10 ديسمبر/كانون الأول.

ولكن وزارة الخارجية الإيرانية لم ترد على هذه المسألة حتى الآن.

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