الرئیس بزشكیان: سر انتصارنا یكمن في ترك الانقسامات والخلافات جانبا

وزار رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان" واعضاء الحكومة اليوم السبت، مرقد مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض)، لتجديد العهد والميثاق مع مبادئ الإمام الخمینی(ره) والشهداء وذلك بالتقارن مع أيام عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

وقال الرئیس بزشکیان خلال المراسم: إن الأعداء يسعون وراء بث الفرقة والخلاف بیننا وأضاف أن سر بقاء الثورة الإسلامية هو تعزيز الأمل وتجنب اليأس .

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