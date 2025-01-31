ردًا على ترامب.. إیران: مهاجمة مواقعنا النوویة ستکون من أکبر أخطاء أمیرکا

وأضاف عراقجي، مستعينا بمترجم في المقابلة التي بثتها القناة اليوم الجمعة، أن مهاجمة «إسرائيل والولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية ستكون من أكبر الأخطاء التاريخية إذا أقدمت أميركا على ذلك».

وأكد وزير الخارجية الإيراني، بأن إيران سترد بشكل فوري وحاسم إذا تعرضت مواقعها النووية لهجوم، وهو ما سيؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة، حسب تعبيره.

وأضاف عراقجي، أن مهاجمة إسرائيل والولايات المتحدة للمنشآت النووية الإيرانية، ستكون من أكبر الأخطاء التاريخية إذا أقدمت أمريكا على ذلك، حسب قوله.

يذكر أن الوزير الإيراني كان في زيارة رسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، التقى خلالها برئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني حيث بحثا مختلف القضايا التي تخص المنطقة.

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