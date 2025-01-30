قائد الثورة یزور المرقد الطاهر للامام الخمینی (رض) وروضة الشهداء

كما حضر قائد الثورة اية الله السيد علي الخامنئي، الى مرقد شهداء حادث التفجير الارهابي في "7 تير" 28 حزيران/يونيو 1981 والتفجير الارهابي لمكتب رئيس الوزراء في 30 آب/اغسطس 1981 لتحية ذكرى هؤلاء الشهداء لا سيما الشهداء اية الله بهشتي ومحمد علي رجائي وحجة الاسلام والمسلمين باهنر.

وحضر اية الله الخامنئي ايضا الى روضة شهداء الثورة الاسلامية والدفاع المقدس وشهداء الدفاع عن مراقد اهل البيت (ع) لقراءة سورة الفاتحة المباركة.