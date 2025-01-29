نائب رئيس البرلمان الإيراني: ليست لدينا عداوة أو حرب مع أمريكا

وأكد حاجي بابائي، خلال مقابلة صحفية، أنه “ليس لدينا عداوة أو حرب مع الولايات المتحدة”، وأضاف: العدل هو أن نجلس ونقول: أنتم مواطنون من الدرجة الأولى ونحن كذلك، لاهب كرة القدم لديكم هو نفسه لاعب كرة القدم لدينا، يجب أن يتنافسوا، لكنهم (ويقصد الجانب الأمريكي) يقولون إنه إذا لزم الأمر في مكان ما يجب أن يخسر لاعبكم.

وأوضح نائب رئيس البرلمان الإيراني: بلدنا هو أول دولة تؤمن بالمفاوضات، نحن مستعدون للتفاوض مع أمريكا وأي مكان في العالم باستثناء الكيان الصهيوني.

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